Экс-глава МИД Британии: Трамп давит на Европу для усиления помощи Киеву

Президент США Дональд Трамп давит на Европу, рассчитывая, что ЕС возьмет на себя крупную долю расходов на поддержку Украины. Об этом бывший министр иностранных дел Великобритании Джереми Хант заявил The Telegraph.

«Трамп понял, что не может позволить Украине проиграть, особенно если в этом обвинят его. Он оказывает максимальное давление на европейцев, чтобы те закрыли пробелы в финансировании»,— заявил Джереми Хант.

По мнению обозревателя газеты Дэвида Блэра, политика Дональда Трампа в отношении российско-украинского конфликта стала последовательной. США не позволят России победить, но при этом Конгрессу «не придется одобрять новые многомиллиардные пакеты помощи Украине». Обозреватель отмечает, что Соединенные Штаты могут начать поставлять оружие Киеву, но при этом не будут отдавать его бесплатно.