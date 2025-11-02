На развитие хмелеводства в Чувашии выделят 75,4 млн руб. из федерального и республиканского бюджетов, соответствующие гранты получат три компании. Об этом сообщает пресс-служба Минсельхоза республики.

Три компании получат 75,4 млн руб. на развитие хмелеводства в Чувашии

Фото: Мария Старикова, Коммерсантъ Три компании получат 75,4 млн руб. на развитие хмелеводства в Чувашии

Средства направят на закладку 10 га новых хмельников, строительство шпалер для 50 га плантаций и разработку четырех видов специализированной сельхозтехники. Гранты выделяются по программе «Чувашский хмель».

Победителями конкурса стали «Русхмель», «Техма-агромаш» и «Глобал Эксперт-поволжье». Компании отбирал Минсельхоз республики, соглашения с ними уже подписаны.

Влас Северин