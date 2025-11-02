Кабмин выделит 433 млн рублей на жилье для 60 инвалидов в 15 регионах России

Правительство до конца года выделит еще 433,1 млн рублей на жилье для инвалидов и семей с детьми-инвалидами в 15 регионах России. Распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Средства направят в Адыгею, Алтайский край, Еврейскую автономную область, Карачаево-Черкесию, Костромскую и Курганскую области, Мордовию, Новгородскую, Рязанскую, Самарскую, Свердловскую и Тверскую области, в Тыву, Чечню и Якутию.

В кабмине отметили, что дополнительное финансирование обеспечит новым жильем 60 граждан с ограниченными возможностями.