В России появился День сварщика

Правительство России учредило новый профессиональный праздник — День сварщика. Премьер-министр Михаил Мишустин распорядился включить его в календарь, сообщила пресс-служба кабмина. Праздник будет отмечаться в последнюю пятницу мая, что совпадает с неофициальной традицией, установленной в 1990-х годах.

Инициатива создания Дня сварщика поступила от Национального агентства контроля сварки и ассоциации промышленных предприятий Санкт-Петербурга. Организации подчеркнули важность признания вклада сварщиков в различные отрасли.

Министерству промышленности и торговли поручено до 1 декабря подготовить нормативный правовой акт, который закрепит это решение.