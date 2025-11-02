В акватории порта Кавказ загорелся буксир

На борту буксира в порту Кавказ произошел пожар, сообщает Южная транспортная прокуратура.

О причинах возгорания информации нет. Новороссийская транспортная прокуратура проводит проверку исполнения законодательства о безопасности судоходства.

Южная транспортная прокуратура также взяла на контроль «соблюдение прав граждан в связи с происшествием в Туапсе». Там при ночной атаке БПЛА были повреждены объекты портовой и железнодорожной инфраструктуры. В частности, загорелись два гражданских иностранных судна.

Анна Перова, Краснодар