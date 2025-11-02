Набережные Челны заняли шестое место в России по подорожанию аренды студий

Аренда квартир-студий в Набережных Челнах за год подорожала на 15,2%, достигнув 26,7 тыс. руб. в месяц. По данным портала «Мир квартир», это шестой по величине рост среди городов России.

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Наибольший рост цен был зафиксирован в Белгороде (35,5%) и Курске (24,9%). В Белгороде и Курске увеличение спроса связано с внутренними перемещениями населения из-за военных действий. В Чебоксарах аренда подорожала на 19%, в Барнауле — на 17,2%, в Самаре — на 15,5%, а в Астрахани и Ярославле — на 14,4% и 13,8% соответственно.

В Казани цены на студии выросли на 2,7% за год, достигнув 27,8 тыс. руб. в месяц. В Москве за последние 10 месяцев стоимость аренды студий снизилась на 0,6%, и сейчас такие квартиры сдают в среднем за 53,3 тыс. руб.

