Умер оскароносный британский режиссер Питер Уоткинс

Основоположник жанра докудрамы британский режиссер Питер Уоткинс, получивший премию «Оскар» за фильм «Военная игра», умер в возрасте 90 лет. Об этом семья режиссера сообщила газете The Guardian.

Господин Уоткинс умер 30 октября в больнице в коммуне Бурганеф во Франции, где он прожил 25 лет.

«Мир кино теряет один из своих самых проницательных, изобретательных и не поддающихся классификации голосов. Мы хотели бы поблагодарить всех, кто поддерживал его на протяжении этой долгой и порой одиночной борьбы»,— сообщили члены семьи режиссера.

Питер Уоткинс родился в 1935 году в графстве Суррей. После службы в армии он учился в Королевской академии драматического искусства. В 1962 году устроился на работу в британскую вещательную корпорацию BBC. Трансляция фильма «Военная игра» о ядерном ударе по Кентербери в Кенте была запланирована на 1965 год, однако BBC ее отменила. В корпорации заявили, что посчитали фильм «слишком ужасающим».

В 1967 году кинолента получила «Оскар» как лучший документальный фильм, а критики из США отметили ее хвалебными рецензиями. По телевидению «Военную игру» показали лишь в 1985 году, в 40-ю годовщину ядерной бомбардировки Хиросимы.

За свою карьеру Питер Уоткинс снял около 15 фильмов и телепроектов, включая работы «Каллоден» (1964), «Парк наказаний» (1971), «Привилегия» (1967) и масштабную хронику «Ла коммуна (Париж, 1871)», вышедшую в 2000 году.