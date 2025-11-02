В трех ярославских городах будет доступно свыше 1100 бесплатных парковочных мест

В центральных районах Ростова Великого, Переславля-Залесского и Углича после введения единого парковочного пространства останется более 1100 бесплатных мест для парковки автомобилей. Об этом сообщили в правительстве области.

Фото: Правительство Ярославской области

Как сообщил губернатор Ярославской области Михаил Евраев, единое парковочное пространство начнет функционировать в декабре и включит пять городов: Ярославль, Рыбинск, Ростов, Переславль и Углич.

«Система предусматривает создание платных зон в центральных районах, при этом у жителей есть альтернатива в виде бесплатных парковочных мест. Их количество в центральных районах составит более 5 тыс. В Ярославле сохраняется более 3 тыс. бесплатных мест, в Рыбинске — более тысячи, в Ростове Великом — более 300, в Переславле-Залесском — 350, в Угличе — 450»,— написал господин Евраев.

Бесплатные места будут находиться в 10-15 минутах ходьбы от платных зон.

В Ярославле час парковки для жителей региона обойдется в 75 руб., в Рыбинске — в 60 рублей, в Угличе, Ростове Великом и Переславле-Залесском — в 45 руб. Для машин, которые зарегистрированы в других регионах, парковка будет в два раза дороже.

Алла Чижова