В Марий Эл девушка-водитель без прав погибла, съехав в кювет

В Новоторьяльском районе Марий Эл 20-летняя девушка-водитель, ранее лишенная водительских прав, погибла в результате аварии. Об этом сообщает прокуратура республики.

Инцидент произошел сегодня, 2 ноября, около 02:40 на улице Садовой в деревне Токтарсола. По предварительной информации, девушка не справилась с управлением и совершила съезд в кювет. На месте происшествия погибла сама водитель, а женщина-пассажир была доставлена в больницу.

Установлено, что погибшая ранее привлекалась к административной ответственности за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения и была лишена права управления. Прокуратура района держит на контроле установление причин и обстоятельств произошедшего.

