Ижевская сеть «Роль» ответила на обвинения в обмане инвесторов на 200 млн рублей

Один из основателей ижевской сети кофеен «Роль» Сергей Федоров ответил на обвинения блогера-вкладчика в «кидалове» инвесторов на 200 млн руб. Владелец рассказал, что обратившийся отказывается расторгать договор по описанным в документе условиям, предпочтя обращению в суд запись клипа с «полуправдой». Слова господина Федорова содержатся в посте с видеозаписью на странице компании во «ВКонтакте».

Автор клипа Сергей Дитяткин в 2023 году вложил в группу компаний «Роль» — состоит из одноименного бренда одежды и кофейной сети — 1 млн руб. «Казалось, дело хорошее. Потом начали массового привлекать новых инвесторов. Тогда мне это стало напоминать “Кэшбери” или “МММ” (финансовые пирамиды.— “Ъ-Удмуртия”),— говорит блогер в видеоролике.

По его словам, в 2024 году выплаты остановились из-за кассового разрыва, основатели обещали «все вернуть» в ближайшее время. После этого владельцы объявили о ликвидации одноименного бренда одежды, который впоследствии был реорганизован в две марки — Cult Off и «Роль».

«Меня добавили в чат инвесторов в Telegram. В нем 200 человек. Общий ущерб (участников сообщества.— “Ъ-Удмуртия”) — 200 млн руб. Куда делись деньги — непонятно. На счетах компании ноль. Они даже сотрудникам не платили зарплату. Многие уже подали заявления в полицию и прокуратуру. Официально компания молчит»,— заявил господин Дитяткин.

Господин Федоров ответил, что блогер не говорит о «весомых фактах» и «выворачивает удобные для себя тезисы в одностороннем ключе». Далее владелец ответил по каждому пункту обвинений. Сергей Дитяткин действительно является инвестором, после вклада в «Роль» он получил выплат на 195 тыс. руб. Сергей Федоров подтвердил кассовый разрыв и заморозки. Далее блогер запросил выход из проекта, на что «имеет право по договору».

«Но есть один нюанс, о котором человеку на видео удобно молчать. В договоре есть условия вывода, которые человек сам же отказывается выполнять, начиная с момента запроса <...> При подписании он согласился с этим условием, а когда настал факт запроса о выходе, условия подписанного договора стали не выгодны и не актуальны»,— написал господин Федоров.

По словам владельца, вклад должен окупаться четыре года. Если компания не обеспечила запланированный темп роста, что и, отметил основатель, произошло, то инвестор может выйти из проекта по следующему правилу: тот же темп возврата остатка суммы за вычетом ранее произведенных выплат. Если вкладчик остается в проекте, то после четырех лет и полной окупаемости происходит передача доли.

«Молчание от компании — неправда. 14 октября в который раз направили соглашение о расторжении, и предложили ускорить темп с конечной выплатой в октябре 2026 года. 17 октября снова получили в ответ запросы, которые не предусмотрены договором»,— добавил господин Федоров. По закрытому бренду одежды проводятся расчеты.

