Полиция выясняет обстоятельства гибели пешехода на Нефтегорской в Саратове

В Саратове в результате ДТП погиб пешеход. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Саратовской области.

Согласно предварительным сведениям, дорожная авария произошла примерно в 04:40 сегодня, 2 ноября, близ дома № 2 по ул. Нефтегорская. Там находившийся за рулем автомобиля Mitsubishi Lancer мужчина 1995 года рождения сбил пешехода — мужчину 1974 года рождения.

В результате аварии пешеход скончался. Сотрудники полиции выясняют все обстоятельства случившегося.

Павел Фролов