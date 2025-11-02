Выпуск ветпрепаратов в России вырос на 87% в октябре

Объем выпуска российских ветеринарных препаратов в октябре вырос на 87% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года — с 3,9 до 7,3 млн единиц. Об этом сообщили в пресс-службе «Честного знака».

Согласно данным системы, доля отечественных ветеринарных препаратов в общем объеме рынка достигла 78%. В октябре российские производители выпустили почти в пять раз больше продукции, чем зарубежные компании — 7,3 млн против 1,5 млн единиц.

Среди новых отечественных разработок — антибиотик «Соламокс» и антипаразитарные препараты «Цикоцин 120» и «Кокцинат». Они смогли заменить аналоги из Европы и США, полагают в «Честном знаке».

«Данные “Честного знака” показывают, что отечественные производители активно занимают освободившиеся ниши. Наша цель — обеспечить им максимально простой и технологичный доступ к легальному рынку»,— заявил заместитель генерального директора ЦРПТ (оператор системы «Честный знак») Реваз Юсупов.

В ЦРПТ настаивают, что маркировка делает рынок прозрачнее и позволяет прослеживать происхождение препаратов, а также отслеживать процесс импортозамещения.