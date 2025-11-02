Количество безработных в Прикамье уменьшилось за год более чем на треть

К концу сентября 2025 года в государственных учреждениях службы занятости населения Пермского края состояло на учете 3890 не занятых трудовой деятельностью граждан (5479 — в сентябре 2024 года). Об этом сообщает Пермьстат.

Из общего количества состоящих на учете статус безработного имели 2599 человек (3821 — в сентябре 2024 года), в том числе 2307 человек получали пособие по безработице.

В сентябре 2025 года статус безработного получили 776 человек. Размеры трудоустройства безработных были меньше на 358 человек, или на 24,7%, чем в сентябре 2024 года, и составили 1090 человек.