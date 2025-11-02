Районная больница Аши выплатила 7 млн рублей долга перед подрядчиками

После вмешательства прокуратуры Челябинской области районная больница Аши выплатила подрядчикам более 7 млн руб. задолженности. Должностное лицо медучреждения также привлекли к дисциплинарной ответственности, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Прокуратура выявила нарушения в ходе проверки. Выяснилось, что больница имеет долг перед поставщиками продуктов питания, лекарств, расходных материалов для оказания медицинской помощи по исполненным государственным контрактам. После проверки главному врачу медучреждения внесли представление об устранении нарушений.