Глава СКР взял на контроль строительство школы в микрорайоне «Белый хутор»

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин потребовал повторный доклад по уголовному делу о затянувшимся строительстве школы в пригородном микрорайоне «Белый хутор» (поселок Западный, Челябинск). Расследование поставили на контроль, сообщает пресс-служба ведомства.

Строительство школы на 1100 мест в микрорайоне началось еще в сентябре 2021 года. Однако работы в установленные сроки не завершили, их окончание перенесли на сентябрь 2026-го. По данным СК, все это время дети вынуждены посещать занятия в других учебных заведениях, где не хватает мест для всех учащихся. Многочисленные обращения жителей «Белого хутора» в различные инстанции результатов не принесли. Они опасаются, что срок сдачи объекта снова перенесут.

В управлении СК РФ по Челябинской области по этой ситуации было возбуждено уголовное дело. Александр Бастрыкин требовал доклад о результатах расследования в августе этого года.

Ольга Воробьева