В Пензе суд оштрафовал бывшего директора МУП на 200 тыс. руб. за растрату

В Пензе суд вынес приговор бывшему директору муниципального унитарного предприятия по очистке города по уголовному делу о растрате вверенного имущества (ч. 3 ст. 160 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Пензенской области.

Как выяснилось в суде, 9 сентября прошлого года фигурантка находилась за рулем личного автомобиля и протаранила бетонное ограждение в Пензе, в результате чего машина получила повреждения. В соответствии с ее поручением подчиненный сотрудник заключил со станцией технического обслуживания (СТО) договор на оказание услуг по ремонту. В документе указали ложную информацию о ремонте состоящих на балансе муниципального предприятия машинах.

В итоге специалисты СТО на основании фиктивного договора отремонтировали личный автомобиль фигурантки на сумму свыше 176 тыс. руб. за счет средств МУП. Она признала свою вину, в полном объеме возместила ущерб. По решению суда фигурантка получила штраф в 200 тыс. руб. В законную силу приговор не вступил.

Павел Фролов