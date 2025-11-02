В Перми второй раз выставили на продажу бывшее здание психбольницы

Корпорация развития Пермского края 1 ноября выставила на аукцион бывший корпус психатрической больницы по адресу ул. Революции, 56Д, а также земельный участок под ним. Информация об этом размещена на электронной торговой площадке «Фабрикант». Нежилое пятиэтажное здание площадью 2,6 тыс. кв. м. расположено на участке площадью 1,4 тыс. кв. м. Целевое использование — реализация инвестпроектов, направленных на развитие социальной и инженерной инфраструктуры.

Бывшее здание психбольницы выставляется на продажу уже второй раз. Летом 2025 года его продавало Пермское агентство инвестиционного кредитования (ПАИЖК) за 140,5 млн руб. После присоединения ПАИЖК к корпорации развития Пермского края был объявлен новый аукцион. Стартовая цена осталась прежней — 140,5 млн руб. Заявки принимаются до 27 ноября, итоги торгов будут подведены 8 декабря.