В Северной Осетии приобрели 47 единиц медтехники в 2025 году

Медицинские учреждения Северной Осетии получили 47 единиц современного оборудования в 2025 году. Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава республики Сергей Меняйло.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Всего благодаря участию региона в федеральных программах удалось приобрести свыше 300 единиц медицинского оборудования. В число поставленной техники входят аппараты МРТ, КТ, рентгеновские установки, УЗИ-аппараты и другое специализированное оснащение. Уточняется, что параллельно с поставками оборудования медицинские работники проходят специальное обучение для корректной эксплуатации новых устройств.

Константин Соловьев