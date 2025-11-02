Контрагенты требуют от агрокомбината «Южный» в КЧР 139 млн рублей

Контрагенты подали в арбитражные суды 24 иска против АО «Агрокомбинат Южный» из Карачаево-Черкесии на общую сумму свыше 139 млн рублей. Об этом пишет портал «Аргоэкономика».

Самое большое требование на 73,5 млн руб. выдвинула компания «Мособлгазпоставка». Содержание претензий пока не раскрывается. Еще одно требование от «Мособлгазпоставки» на 3 млн рублей арбитражный суд Московской области принял к производству.

Среди других значительных истцов — транспортные компании «Фотон Инвест» (3,8 млн руб.), «Грузовое Объединение» (5,1 млн руб.) и «ГЛТ Москва» (2,9 млн руб.). Суды также рассматривают претензии энергетической компании «СО ЕЭС» (7,1 млн руб.), ООО «Стройтех» (2,9 млн руб.), ИП Шебзухов Р.Х. (два иска на 1,8 млн и 5,3 млн руб.) и ИП Савельев В.В. (4,1 млн руб.).

Кроме того, арбитражный суд Карачаево-Черкесской Республики рассматривает два иска Росприроднадзора к предприятию на общую сумму более 22 млн руб. По одному делу суд уже взыскал в пользу Северо-Кавказского межрегионального управления Росприроднадзора 6,2 млн руб. Рассмотрение второго иска на 14,8 млн руб. перенесено на 6 ноября.

Константин Соловьев