В Екатеринбурге арестовали челябинца за принуждение заключать контракты с Минобороны

Чкаловский районный суд Екатеринбурга принял решение арестовать до 29 декабря жителя Челябинской области Олега Лукьянова, обвиняемого по п. «б» ч. 3 ст. 163 УК РФ (вымогательство в особо крупном размере, организованной группой, с угрозой, с причинением тяжкого вреда здоровью), сообщили в объединенной пресс-службе судов Свердловской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

По версии следствия, Лукьянов и его сообщник с применением насилия заставляли нуждающихся в финансах подписывать контракты с Министерством обороны РФ для получения разовой выплаты свыше 1 млн руб. Затем эти деньги похищались с банковских счетов жертв.

«Кроме профессиональной юридической помощи родственники прибегли к защите иных сил, провели обряд у здания суда»,— рассказали в пресс-службе, напомнив, что единственный способ повлиять на состоявшееся решение суда — обжаловать его в вышестоящей судебной инстанции в течение трех суток.

Алексей Буров