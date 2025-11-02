Следствие начало проверку после гибели на пожаре в Волгограде местного жителя

Следствие приступило к процессуальной проверке по факту пожара в Волгограде, в результате которого погиб мужчина и пострадала его супруга. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Волгоградской области.

Пожар произошел утром накануне, 1 ноября, в одном из частных домов по ул. Академика Палладина. Погиб мужчина, который, по предварительным сведениям, проживал там со своей гражданской супругой. Ей удалось спасти, ее увезли в медучреждение с отравлением угарным газом.

К возникновению огня мог привести аварийный режим работы электрообогревателя. Следствие выясняет все причины произошедшего, назначены судебные экспертизы.

Павел Фролов