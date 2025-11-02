МВД: мошенники начали применять схему с подработкой на маркетплейсах

Мошенники придумали новую схему обмана россиян: потенциальной жертве обещают дополнительный заработок на маркетплейсах, сообщили ТАСС в пресс-центре МВД. Злоумышленники размещают объявления в Telegram, предлагая простые задания за вознаграждение. Например, нужно добавлять товары в избранное, ставить лайки или писать комментарии.

Когда доверие установлено, мошенники просят перевести деньги якобы для «выкупа товара», «повышения рейтинга» или «активации задания». После получения средств они прекращают контакт, отметили в полиции.

В МВД подчеркнули, что эта схема на сегодняшний день стала одной из наиболее распространенных.