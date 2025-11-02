Ушла из жизни заслуженный работник культуры РФ Ольга Карнилова

В Ульяновске на 71-м году жизни скончалась заслуженный работник культуры РФ Ольга Карнилова. Свои соболезнования ее родным и близким выразил губернатор Алексей Русских.

Ольга Карнилова была основателем и художественным руководителем ансамбля танца «Счастливое детство» и театра танца «XXI век». В течение своей карьеры она воспитала множество талантливых учеников, многие из которых продолжили творческую деятельность. Ее коллективы получили признание не только в России, но и за рубежом.

Алексей Русских отметил, что благодаря энергии, профессионализму и преданности Ольги Карниловой коллективы достигли значительных успехов. «Светлая память выдающемуся педагогу и наставнику»,— сказал губернатор.

Евгений Чернов