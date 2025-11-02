В ходе рейда в Екатеринбурге после осмотра 40 автобусов выявили 12 нарушений
Свердловская Госавтоинспекция провела рейд «Автобус», направленный на безопасность перевозок и выявление нарушений в пассажирском транспорте в Екатеринбурге, сообщили в пресс-службе ведомства.
Фото: Госавтоинспекция Свердловской области
В ходе проверки инспекторы осмотрели около 40 автобусов и выявили 12 нарушений. Основные проблемы — отсутствие технического осмотра, неисправные или отсутствующие тахографы, отсутствие полиса ОСАГО и необходимых документов, а также тонировка стекол и непристегнутые ремни безопасности.
Рейд прошел по поручению главного госавтоинспектора области Алексея Спиридонова. «Подобные профилактические рейды будут продолжены. При выявлении нарушений, создающих угрозу пассажирам, инспекторы будут незамедлительно запрещать движение автобусов»,— подчеркнули в пресс-службе.