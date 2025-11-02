Власти Удмуртии допустили падение численности населения ниже 1,4 млн к 2028 году

Численность населения Удмуртии к 2028 году может составит 1,39 млн человек, что на 1,9% меньше, чем в 2025 году, следует из консервативного варианта оценки демографической ситуации в прогнозе социально-экономического развития Удмуртии на ближайшую трехлетку. С документом на сайте правительства республики ознакомился «Ъ-Удмуртия».

«По оценке, в ближайшее время не предвидится существенного изменения сложившихся демографических тенденций, ожидается сохранение процесса естественной убыли населения. Тенденция снижения численности женщин фертильного возраста будет носить устойчивый характер еще в течение длительного периода»,— говорится в прогнозе.

По базовому варианту, численность населения Удмуртии к 2028 году снизится на 1,7%, до 1,4 млн человек. «В базовом варианте прогноза предусматривается замедление миграционного оттока за счет удержания граждан на территории республики, привлечения на постоянное место жительства в Россию соотечественников, проживающих за рубежом, а также квалифицированных специалистов из соседних регионов»,— указывается в документе.

В прогнозе приводится статистика миграционного оттока в последние годы. По предварительным данным, в 2024 году в Удмуртию прибыло 33 тыс. человек, что на 10,1% меньше, чем в 2023-м. Отток населения за указанный период снизился на 16,4%, до 32,4 тыс. персон соответственно. Если в 2023 году миграционная убыль составила 2 тыс. человек, то в 2024-м фиксировался миграционный прирост в 593 человека.

«Миграционная убыль в Удмуртии формируется в основном за счет межрегионального обмена (между Удмуртией и другими регионами России). Наиболее интенсивный и активный обмен мигрантами осуществляется либо с ближайшими соседями, либо с ведущими экономически развитыми регионами России»,— сообщается в тексте.

В 2024 году в Удмуртии родилось 11,4 тыс. детей, что на 5,9% меньше, чем в 2023-м. За десятилетие годовое количество новорожденных сократилось почти в два раза. Естественная убыль населения в 2024 году составила 7,7 тыс. человек (19,1 тыс. умерших за вычетом 11,4 тыс. родившихся).