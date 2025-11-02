В Казани за сутки произошло 179 ДТП, пострадали шесть человек

За последние 24 часа на дорогах Казани зарегистрировано 179 ДТП. В шести авариях пострадали 6 человек, погибших нет. Информация об этом опубликована в Telegram-канале Госавтоинспекции Казани.

Сотрудники оформили 70 случаев через центры обработки ДТП и 20 аварий непосредственно на местах происшествий.

За сутки также были задержаны 6 водителей в состоянии опьянения и 6 человек без прав. В территориальные отделы полиции доставлены 4 гражданина по подозрению в совершении преступлений.

Влас Северин