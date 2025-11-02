Задержан предполагаемый создатель Telegram-бота для поиска личных данных

Оперативники задержали в Санкт-Петербурге предполагаемого создателя и владельца Telegram-бота для поиска персональных данных. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в Telegram-канале.

Бот обрабатывал массивы данных, собранных в результате утечек из различных источников. Пользователи за небольшую плату могли узнать адреса других граждан, их места работы, доходы, данные банковских счетов, номера автомобилей и другую личную информацию. Ирина Волк отметила, что аферисты неоднократно использовали Telegram-бот для дистанционных хищений денег.

«В ходе обысков изъяты мобильные телефоны и компьютерная техника с изобличающей электронной перепиской, базами данных, информацией об администрировании сервиса, а также серверное оборудование ресурса в одном из дата-центров», — написала Ирина Волк. Общий объем изъятых данных превышает 40 терабайт. По предварительным данным, доходы от бота варьировались от 13 до 16 млн руб. в месяц.

Сотрудники УБК МВД возбудили уголовное дело по ч. 5 и ч. 6 ст. 272.1 УК РФ (незаконное использование, передача и хранение персональных данных), в соответствии с которыми нарушителю грозит лишение свободы на срок до 10 лет.