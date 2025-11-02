В Башкирии объявили опасность атаки БПЛА

На территории Башкирии объявлена беспилотная опасность, уведомляет Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

В оповещении призывают покинуть открытые участки, а в помещениях не подходить к окнам.

Росавиция в 7:01 по местному времени объявила об ограничениях на прием и выпуск самолетов в аэропорту Уфы. «Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов»,— говорится в сообщении пресс-секретаря федерального агентства Артема Кореняко.

UPD:

В 10:16 сняты ограничения на рейсы в уфимском аэропорту. Председатель госкомитета Башкирии по ЧС Кирилл Первов заявил о сохранении режима беспилотной опасности.

Идэль Гумеров