Лодка с пассажирами перевернулась на Оби в Новосибирской области

Прогулочная лодка перевернулась на Оби в Болотнинском районе Новосибирской области, один человек погиб. Всего на борту маломерного судна находились четыре пассажира, одному удалось выбраться, местонахождение еще двух не установлено.

Инцидент произошел 1 ноября вблизи Ингалинской протоки. Следователем новосибирского следственного отдела на транспорте Восточного МСУТ СК России возбуждено уголовное дело по признакам нарушения правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта (ст. 263 УК РФ).

На место происшествия выехали спасатели и правоохранители, ведутся поиски пропавших.

Лолита Белова