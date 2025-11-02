Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В Пятигорске водитель без прав погиб при столкновении с домом

В Пятигорске 36-летний водитель Datsun, житель Нефтекумского округа, погиб после столкновения со стеной жилого дома. Об этом сообщает Госавтоинспекция Ставропольского края.

Фото: Госавтоинспекция по Ставропольскому краю

Фото: Госавтоинспекция по Ставропольскому краю

Происшествие случилось около 21:00 на пересечении улиц Нежнова и Пестова. По предварительной информации, автомобилист не справился с управлением. Инспекторы установили, что погибший не имел водительского удостоверения, а за последние два года шесть раз привлекался к административной ответственности.

Экспертиза установит, был ли водитель в состоянии опьянения на момент ДТП.

Константин Соловьев

Новости компаний Все