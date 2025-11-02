Песков: работа нужна над проблемой Украины, а не встречей Путина и Трампа

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что «кропотливая работа» необходима над проблемами украинского урегулирования, а не встречей президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Об этом он сказал в разговоре с ТАСС.

По словам представителя Кремля, необходимости в саммите России и США сейчас нет. «В настоящий момент есть необходимость очень кропотливой работы по деталям проблемы урегулирования»,— сказал он.

Представитель Кремля добавил, что в теории возможна и оперативно подготовленная встреча господина Путина и господина Трампа, однако, по его словам, сейчас в ней нет необходимости.