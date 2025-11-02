На Мальдивах запретили употребление табака поколению

Мальдивы стали первой в мире страной, которая ввела запрет на курение для поколения, согласно данным министерства здравоохранения. С 1 ноября вступило в силу новое положение, инициированное президентом Мохамедом Муиззу, которое запрещает покупать, использовать или продавать табачные изделия всем лицам, родившимся позже 1 января 2007 года. Об этом сообщает The Guardian.

Министерство здравоохранения заявило, что эта мера призвана «защитить общественное здоровье и способствовать воспитанию поколения, свободного от табака». Запрет распространяется на все виды табачных изделий и касается как местных жителей, так и туристов. Продавцы обязаны проверять возраст покупателей.

На Мальдивах также действует запрет на импорт, продажу, хранение и использование электронных сигарет и вейпов для всех лиц, независимо от их возраста. За продажу табака несовершеннолетним предусмотрен штраф в размере 50 000 руфий ($3,2 тыс.), а за использование вейп-устройств — 5 000 руфий ($320).