Два человека погибли при взрыве фургона на территории отеля в Финляндии

Два человека погибли на территории отеля в финском Йоройнене в области Северное Саво при взрыве фургона, сообщает агентство Yle.

По данным полиции, инцидент произошел в субботу после полудня. Как сообщил агентству старший сержант полицейского управления Восточной Финляндии Тони Рейникайнен, силовики пока не могут исключить или подтвердить преступный умысел в случившемся.

Владелец отеля Ауво Пууртинен рассказал, что фургон принадлежал рабочим, которые были клиентами отеля. По мнению владельца, в фургоне было что-то запрещенное, например газ. Он добавил, что рабочие курили у фургона, когда он уходил.

Полиция оцепила территорию отеля, он будет закрыт на ночь. Постояльцев и других людей, находившихся в отеле, эвакуировали. Ауво Пууртинен оценивает нанесенный ущерб в около €200 тыс.