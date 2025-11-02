В Приморье задержали сбежавшего из колонии-поселения гражданина Китая

В Приморском крае задержали гражданина Китая, который ранее сбежал из колонии-поселения №37, где отбывал наказание за незаконное пересечение границы РФ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на региональное ГУ ФСИН.

Ведомство сообщило о побеге 1 ноября. Задержанный был найден в селе Ильичевка. Поиском занимались сотрудники ГУ ФСИН, пограничного управления ФСБ и УМВД России по Приморскому краю. Осужденного доставили обратно к месту отбывания наказания.