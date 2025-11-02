РБК: НПЗ могут получить льготы за производство дополнительных объемов топлива

Правительство обсуждает введение налоговых льгот для нефтеперерабатывающих заводов, которые будут производить и направлять дополнительные объемы топлива на внутренний рынок. Вице-премьер Александр Новак поручил Минфину и Минэнерго подготовить соответствующие изменения в законодательство. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники.

По словам собеседников издания, одновременно ведомства прорабатывают корректировки в биржевых торгах. Среди ключевых предложений — обеспечение приоритетных поставок топлива конечным потребителям на бирже, что может быть реализовано через введение отдельной торговой сессии. Однако Ассоциация товарных брокеров выразила обеспокоенность возможной дискриминацией и потребовала разъяснить понятие «конечные потребители», отсутствующее в действующем законодательстве.

Эти шаги дополняют недавние решения президента Владимира Путина, который до 1 мая ввел мораторий на обнуление топливного демпфера по бензину и дизелю и отменил акцизы на дизель, произведенный путем смешения с керосином, для стимулирования производства зимнего топлива. На фоне этих мер цены на бензин и дизель на Петербургской бирже на прошедшей неделе снижались.