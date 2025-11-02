Курс доллара. Прогноз на 3–7 октября
Мнения и прогнозы аналитиков о том, как будет вести себя рубль
Минувшую неделю доллар завершил укреплением позиции на внебиржевом рынке. По итогам торгов субботы курс американской валюты составил 80,89 руб./$, что почти на 90 коп. выше значений конца предшествующей недели. Официальный курс, рассчитываемый Банком России, опустился на 8 коп., до отметки 80,97 руб./$. Ослабление рубля аналитики связывают с уменьшением продаж валюты экспортерами, которые завершили платить налоги.
|Банки
|Прогноз курса доллара (руб./$)
|Банк Зенит
|80.50-82.50
|«БКС Мир инвестиций»
|82.00-86.00
|«Цифра банк»
|80.00
|Банк Русский Стандарт
|80.00-82.00
|ПСБ
|79.58-92.00
|Консенсус-прогноз *
|82.46
* Консенсус-прогноз рассчитывался как среднее арифметическое прогнозов аналитиков
На рынке сохраняется повышенная волатильность
На прошедшей неделе сформировался плавный тренд к ослаблению рубля. На бирже во второй половине недели курс сместился в верхнюю часть диапазона 11–11,5 руб./CNY, на внебиржевом рынке стоимость доллара в конце недели закрепилась чуть выше 80 руб./$. В целом на рынке сохраняется повышенная волатильность, которая характерна как для биржевого, так и для внебиржевого сегмента. На предстоящей короткой неделе ожидаем закрепления котировок в верхней части диапазона 11–11,5 руб./CNY и несколько выше уровня 80 руб./$ на фоне сохранения сезонной активности импортеров и возможного снижения объемов продажи валюты Банком России в ноябре (прогнозируем, что нефтегазовые сборы госбюджета в октябре были на довольно хорошем уровне, и Минфин сократит продажи валюты в рамках бюджетного правила).
Американский доллар укрепился на фоне свежей риторики ФРС США
На стороне рубля могут оказаться нефтяные цены, а также сохраняющийся слабый спрос на иностранную валюту в РФ. Оптимизма российскому рынку может добавить заявление главы ЦБ РФ о том, что не видит в ослаблении рубля рисков для финансовой стабильности. Американский доллар укрепился на фоне свежей риторики ФРС США о том, что еще не определено, снизятся ли ставки в декабре. На стороне доллара и статистика рынка труда США, где произошло снижение числа новых заявок на пособие по безработице до 219 тыс. с учетом сезонности. Неопределенность в мировой геополитике, а также сохраняющееся противостояние между экономиками КНР и США по-прежнему оказывают давление на валютные пары.
Рубль останется вблизи 80 руб./$.
Рубль сохраняет устойчивость на фоне нереализованных излишне оптимистичных ожиданий относительно мягкости позиции Банка России и роста геополитических рисков. Снижение ключевой ставки до 16,5% и повышение прогноза по среднему уровню ставки в 2026 году до 13–15% по сравнению с ранее ожидаемым диапазоном 12–13% предполагают более высокие ставки в экономике, что сохраняет привлекательность рублевых активов. В то же время обострение геополитической ситуации и усиление санкционных рисков мотивируют экспортеров не держать валюту на счетах и конвертировать ее в рубли: такой вывод можно сделать из опубликованного Банком России отчета о развитии банковского сектора в сентябре, согласно которому средства на счетах организаций в валюте выросли на 1,1 трлн руб. Мы полагаем, что в перспективе следующей короткой недели по случаю праздников рубль будет малоактивен и останется вблизи 80 руб./$.
«Тонкий» валютный рынок чувствителен к сезонному предложению валюты
Завершение налоговой недели вернуло доллар выше 80 руб./$. Рубль постепенно дрейфует в сторону ослабления после ухода с рынка экспортеров. «Тонкий» валютный рынок чувствителен к сезонному предложению валюты на фоне отсутствия спроса на нее. По нашим ожиданиям, в ближайшее время рынок будет балансироваться в диапазоне 80–82 руб./$. В течение оставшихся двух месяцев года американская валюта будет находиться в диапазоне 82–86 руб./$.
Более слабый рубль мы увидим, скорее всего, в первом полугодии 2026 года
Мы ожидаем, что в ноябре рубль останется относительно стабильным и крепким в случае нейтрального геополитического фона. Этому будет способствовать жесткая ДКП. Прогноз среднего значения ключевой ставки на 2026 год повышен до 13–15%, что будет поддерживать национальную валюту. Высокие процентные ставки сохраняют интерес инвесторов к рублевым активам. В конце октября процентные ставки по вкладам притормозили снижение. Так, по данным Банка России, если в первой декаде октября максимальная ставка составляла 15,46%, то во второй — лишь незначительно опустилась до 15,45%. Однако в декабре давление на курс может усилиться под напором большей активности импортеров и физлиц в преддверии новогодних праздников. Со стороны ДКП на декабрьском заседании мы ожидаем снижения ключевой ставки на 25 базисных пунктов, до 16%, и курса к концу года на отметке 84–85 руб./$. Но глобально жесткие денежно-кредитные условия сдерживают восстановление импорта. При этом и экспорт может сократиться в следующем году на фоне ожидаемого снижения цен на нефть, что будет способствовать постепенному ослаблению рубля. Более низкий объем продажи валюты в рамках бюджетного правила тоже будет негативен для рубля. Поэтому более слабый рубль мы увидим, скорее всего, в первом полугодии 2026 года на фоне смягчения ДКП.