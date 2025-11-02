Курс доллара. Прогноз на 3–7 октября

Денис Попов,

управляющий эксперт центра аналитики и экспертизы На рынке сохраняется повышенная волатильность На прошедшей неделе сформировался плавный тренд к ослаблению рубля. На бирже во второй половине недели курс сместился в верхнюю часть диапазона 11–11,5 руб./CNY, на внебиржевом рынке стоимость доллара в конце недели закрепилась чуть выше 80 руб./$. В целом на рынке сохраняется повышенная волатильность, которая характерна как для биржевого, так и для внебиржевого сегмента. На предстоящей короткой неделе ожидаем закрепления котировок в верхней части диапазона 11–11,5 руб./CNY и несколько выше уровня 80 руб./$ на фоне сохранения сезонной активности импортеров и возможного снижения объемов продажи валюты Банком России в ноябре (прогнозируем, что нефтегазовые сборы госбюджета в октябре были на довольно хорошем уровне, и Минфин сократит продажи валюты в рамках бюджетного правила).

Максим Тимошенко,

директор департамента операций на финансовых рынках Американский доллар укрепился на фоне свежей риторики ФРС США На стороне рубля могут оказаться нефтяные цены, а также сохраняющийся слабый спрос на иностранную валюту в РФ. Оптимизма российскому рынку может добавить заявление главы ЦБ РФ о том, что не видит в ослаблении рубля рисков для финансовой стабильности. Американский доллар укрепился на фоне свежей риторики ФРС США о том, что еще не определено, снизятся ли ставки в декабре. На стороне доллара и статистика рынка труда США, где произошло снижение числа новых заявок на пособие по безработице до 219 тыс. с учетом сезонности. Неопределенность в мировой геополитике, а также сохраняющееся противостояние между экономиками КНР и США по-прежнему оказывают давление на валютные пары.

Дмитрий Рожков,

директор казначейства Рубль останется вблизи 80 руб./$. Рубль сохраняет устойчивость на фоне нереализованных излишне оптимистичных ожиданий относительно мягкости позиции Банка России и роста геополитических рисков. Снижение ключевой ставки до 16,5% и повышение прогноза по среднему уровню ставки в 2026 году до 13–15% по сравнению с ранее ожидаемым диапазоном 12–13% предполагают более высокие ставки в экономике, что сохраняет привлекательность рублевых активов. В то же время обострение геополитической ситуации и усиление санкционных рисков мотивируют экспортеров не держать валюту на счетах и конвертировать ее в рубли: такой вывод можно сделать из опубликованного Банком России отчета о развитии банковского сектора в сентябре, согласно которому средства на счетах организаций в валюте выросли на 1,1 трлн руб. Мы полагаем, что в перспективе следующей короткой недели по случаю праздников рубль будет малоактивен и останется вблизи 80 руб./$.

Илья Федоров,

главный экономист «Тонкий» валютный рынок чувствителен к сезонному предложению валюты Завершение налоговой недели вернуло доллар выше 80 руб./$. Рубль постепенно дрейфует в сторону ослабления после ухода с рынка экспортеров. «Тонкий» валютный рынок чувствителен к сезонному предложению валюты на фоне отсутствия спроса на нее. По нашим ожиданиям, в ближайшее время рынок будет балансироваться в диапазоне 80–82 руб./$. В течение оставшихся двух месяцев года американская валюта будет находиться в диапазоне 82–86 руб./$.