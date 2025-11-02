На обустройство дорог в Вурнарском районе Чувашии направят 92,2 млн рублей

На повышение уровня обустройства автомобильных дорог в Вурнарском районе Чувашии выделили 92,2 млн руб. Соответствующий тендер опубликован на портале госзакупок.

В рамках проекта подрядчик выполнит работы на нескольких участках автомобильной дороги Калинино — Батырево — Яльчики. Запланировано устройство искусственного освещения, тротуаров, автобусных остановок, дорожных знаков, барьерных ограждений и разметки.

Работы будут проводиться в два этапа с технологическим перерывом на зимний период. Продолжительность строительства составит чуть более 2 месяцев, работы пройдут в два этапа: четыре дня в декабре 2025 года и основной объем — с начала июня по начало августа 2026 года. Заказчиком выступает КУ «Чувашупрдор» Минтранса Чувашии.

Влас Северин