Трамп назвал ведущего NBC Сета Майерса невменяемым и лишенным таланта человеком

Президент США Дональд Трамп назвал телеведущего Сета Майерса с телеканала NBC невменяемым. Об этом он написал в соцсети Truth Social, добавив, что быть против президента Трампа «наверное, незаконно».

«Я смотрел его шоу позапрошлой ночью впервые за годы. Он бесконечно говорил об электрических катапультах на авианосцах, на которые я жалуюсь, потому что они дороже и не так эффективны, как паровые. Он все говорил и говорил, по-настоящему чокнутый и невменяемый»,— написал господин Трамп.

«Нулевой талант, нулевые рейтинги, полностью против Трампа, что, наверное, незаконно»,— добавил президент США.

Сет Майерс — комик, сценарист, продюсер, телеведущий. С 2014 года, ведет ток-шоу «Поздней ночью с Сетом Майерсом» на телеканале NBC.