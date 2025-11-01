Силы ПВО сбили 29 БПЛА над регионами России за три часа

С 20.00 по 23.00 мск средства ПВО сбили 29 украинских БПЛА над регионами России, сообщили в Минобороны. 21 из них был уничтожен над акваторией Черного моря, еще 4 — над Ростовской областью, еще 3 — над Крымом, а также еще 1 — над Курской областью.

В связи с риском атаки БПЛА на регионы вечером 2 ноября были введены временные ограничения на прием и выпуск авиарейсов в аэропорту Саратова.

За прошлую ночь, по информации Минобороны, над регионами России было сбито 98 БПЛА. Большая часть — над Белгородской областью (45 дронов).