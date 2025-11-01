Хоккеисты «Лады» на выезде обыграли «Ак Барс» в матче КХЛ

В субботу, 1 ноября, в Казани на стадионе «Татнефть-Арена» прошёл матч Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) между «Ак Барсом» и «Ладой». Гости выиграли в овертайме с счетом 4:3.

На седьмой минуте Евгений Грошев вывел гостей вперед, но Илья Сафонов быстро сравнял. Во втором периоде у «Ак Барса» дважды отличился Кирилл Семенов, а у гостей забил Иван Романов. На 52-й минуте Андрей Обидин сравнял счет, и игра перешла в овертайм, где Данила Дяденькин забил победный гол.

«Ак Барс» после 22 матчей набрал 32 очка и возглавляет Восточную конференцию КХЛ. «Лада» с 14 очками занимает 10-е место в Западной конференции.

Андрей Сазонов