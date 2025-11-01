«Акрон» на выезде победил «Ростов» в матче РПЛ

В субботу, 1 ноября, в рамках 14-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) футболисты тольяттинского «Акрона» на выезде сыграли с «Ростовом». Встреча завершилась победой коллектива из Самарской области со счетом 0:1.

Единственный гол в составе гостей на счету Жилсона Беншимола. «Акрон» одержал третью победу в сезоне.

Успех на выезде позволил тольяттинскому клубу подняться на десятое место в турнирной таблице РПЛ (15 очков).

Андрей Сазонов