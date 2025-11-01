В Красном Сулине задержали мужчину, проводившего обряды перед домом бывшей девушки

В Красном Сулине полицейские задержали 34-летнего мужчину после заявления его бывшей сожительницы о постоянном психологическом давлении. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области.

В социальных сетях появилась запись с камер видеонаблюдения, на котором запечатлено, как мужчина проводит некий «сатанинский» (движение признано экстремистским и запрещено в РФ) обряд, используя голову коровы и пиктограммы. Установлено, что задержанный приобрел атрибутику в онлайн-магазине, а голову коровы – на мясном рынке города Шахты.

Мужчина пояснил, что его поступки были направлены на привлечение внимания девушки. Правоохранители проводят оперативные мероприятия по установлению обстоятельств и мотива задержанного.