В Черноземье 4 ноября ожидается облачная погода, от +2°C до +10°C

Во вторник, 4 ноября, в большинстве регионов Черноземья прогнозируется облачная погода, без осадков. Температура будет варьироваться от +2°C до +10°C. Это следует из данных Гидрометцентра России.

В Белгороде в течение суток погода будет облачной, осадков не ожидается. Ночью — +4°C. Днем — +10°C.

В Воронеже ночью прогнозируется облачность с прояснениями при +4°C, без осадков. Днем возможна облачность при +9°C, осадков не будет.

В Курске ночью синоптики обещают облачность, осадков не ожидается. Температура опустится до +5°C. В дневное время будет облачно при +9°C, пройдет небольшой кратковременный дождь.

В Липецке в течение суток погода будет облачной, осадков не ожидается. Ночью — +4°C. Днем — +9°C.

В Орле в темное время суток будет облачно, без осадков. Днем прогнозируется облачность с небольшим кратковременным дождем. Ночью — +7°C. Днем — +10°C.

В Тамбове в течение суток погода будет облачной, без осадков. Ночью — +2°C. Днем — +8°C.

Мария Свиридова