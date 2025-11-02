В Черноземье 3 ноября осадков не ожидается, от +1°C до +11°C

В понедельник, 3 ноября, в большинстве регионов Черноземья прогнозируется облачная погода, без осадков. Температура будет варьироваться от +1°C до +11°C. Это следует из данных, опубликованных на сайте Гидрометцентра России.

В Белгороде в темное время суток будет облачно, без осадков, температура составит +4°C. Днем ожидается малооблачная погода, без осадков, воздух прогреется до +11°C.

В Воронеже ночью прогнозируют облачность, осадков не будет, +3°C. Днем возможна облачность с прояснениями при +10°C, без осадков.

В Курске ночью синоптики обещают облачность, осадков не ожидается. Температура опустится до +5°C. В дневное время будет облачно с прояснениями при +11°C, без осадков.

В Липецке в течение суток погода будет облачной, осадков не ожидается. Ночью — +1°C. Днем — +9°C.

В Орле ночью будет облачно при +6°C, без осадков. Днем — облачно с прояснениями при +11°C, без осадков.

В Тамбове в течение суток синоптики прогнозируют облачную погоду, осадков не будет. Ночью — +1°C. Днем — +8°C.

Мария Свиридова