Бюджет Казани на 2026 год составит 59,2 млрд рублей

Бюджет Казани на 2026 год составит 59,2 млрд руб., в 2027 году он увеличится до 61,6 млрд руб., а в 2028 году — до 66 млрд руб. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Казани.

За девять месяцев текущего года в казну города поступило 25,246 млрд руб., что на 19% больше, чем в прошлом году. Налоговые доходы выросли на 17,5%, а неналоговые доходы увеличились почти на 900 млн руб.

Доходная часть бюджета на 2026 год составит 59,192 млрд руб., что на 18% больше, чем в текущем году. Основные поступления будут обеспечены налогами, включая НДФЛ в размере 20,455 млрд руб. и налоги малого и среднего бизнеса на сумму 6,615 млрд руб. Туристический налог в 2026 году составит около 256 млн руб. благодаря новой ставке в 2%. Неналоговые доходы ожидаются в объеме 3,454 млрд руб.

Расходная часть бюджета на 2026 год также составит 59,192 млрд руб. и будет распределена по 19 муниципальным программам. На социально-культурную сферу планируется направить 48,82 млрд руб., что составляет около 82% от общего объема расходов. Основная часть средств пойдет на образование — 41,202 млрд руб., из которых фонд оплаты труда составит порядка 38 млрд руб. На сферу культуры выделят 2,49 млрд руб., а на физическую культуру и спорт — 2,031 млрд руб.

Влас Северин