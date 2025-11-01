Махачкалинское «Динамо» победило «Крылья Советов» в матче РПЛ

В субботу, 1 ноября, в рамках 14-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) футболисты самарских «Крыльев Советов» на выезде сыграли с махачкалинским «Динамо». Встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев поля.

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

В составе победителей отличились Хуссем Мрезиг и Мехди Мубарик. Футболисты «Крыльев Советов» не могут выиграть в шестом матче подряд.

Махачкалинское «Динамо» набрало 14 очков и поднялось на промежуточное 11-е место в турнирной таблице РПЛ. «Крылья Советов» с 13 баллами находятся на 12-й позиции.

Андрей Сазонов