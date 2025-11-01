В Татарстане глава строительной фирмы уклонился от уплаты 20 млн рублей налогов

Руководитель татарстанского ООО «Нур Строй» избежал уплаты налогов на сумму более 19,9 млн руб., предоставляя в налоговые органы фиктивные сведения о взаимоотношениях с контрагентами. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СКР по Татарстану.

По версии следствия, в 2020–2022 годах руководитель компании внес в декларации заведомо ложные данные о сотрудничестве с 39 контрагентами, что позволило ему уклониться от уплаты НДС и налога на прибыль.

Нарушения выявили в ходе следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, проведенных совместно с сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД и УФНС по республике.

Влас Северин