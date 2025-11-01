Карты лично в руки

Выдавать и активировать банковские карты нужно только при личном присутствии клиентов. Такие рекомендации ЦБ отправил всем финансовым организациям, объяснив это борьбой с дропперами. В регуляторе отметили, что выдача кредитных и дебетовых продуктов должна происходить только после получения всех персональных данных владельца. В письме банкам ЦБ указал, что инициатива затронет и зарплатные карты. При этом любое личное присутствие клиента, даже корпоративного, при оформлении карты нужно будет фиксировать на фотокамеры, отметили в регуляторе.

Однако связь между авторизацией личных данных на камеру и дропперством весьма призрачная, полагает партнер коллегии адвокатов «Юков и партнеры» Светлана Тарнопольская: «Если бы в схемах дропперов использовалось заочное получение банковских карт на несуществующих людей, "мертвых душ", то присутствие клиента при выдаче помогло бы.

Обычно злоупотребления и мошеннические действия совершаются без личного присутствия. Но мы так привыкли к удобствам, всем хочется пользоваться банковскими продуктами, не выходя из дома. Финансовые организации обычно очень чутко реагируют на возможные санкции по отношению к ним: как только ответственность банков за последствия мошеннических операций начала расти, они тут же вводят ужесточения,и ЦБ выдает предписание. Но не думаю, что в данном случае это связано с уголовной ответственностью для дроперов.

Зарплатные карты при этом так и оформляются, работник должен прийти и лично активировать ее. Как это поможет бороться с дроперами, я не очень хорошо понимаю. А вот то, что государство получит дополнительное подтверждение того, что это не "мертвая душа", а живой человек, это факт».

Банки, которые привлекают клиентов с помощью посредников, должны проверить все оформленные документы клиента на наличие возможного «подлога». Кроме того, кредитные организации должны усилить контроль над своими офисами и подразделениями, где больше рисков открытия счетов для дропперов. Впрочем, мошенники могут обойти и эти меры безопасности, считает банкир Магомед Газдиев: «Не думаю, что это безопаснее с точки зрения эксплуатации банковского счета или средств на нем просто в силу того, что не меняет ключевого обстоятельства, которое влияет на мошеннические действия.

Доступ к счету все равно осуществляется в цифровом формате. Да, карточку и счет вы оформили в банке, ваши персональные данные в виде биометрии могут быть необходимы для того, чтобы получить доступ в банкомате для снятия наличных. Но для того, чтобы перевести их на другой счет, который мошенники часто называют "безопасным", получить доступ к вашему депозиту виртуально, все это не требуется. Это делается удаленно через доступ к вашим персональным данным, которые граждане предоставляют сами, поддавшись на уговоры, угрозы, методы психического давления, которые используют мошенники. И в этом смысле, конечно, инициатива едва ли будет эффективной. Тем не менее отрадно, что предпринимаются действия, направленные на решение сложившейся ситуации, а это уже вирусная, довольно большая и сложная комплексная проблема».

В июне Владимир Путин подписал закон об уголовной ответственности для дропперов. Согласно документу, максимальная мера наказания предусматривает лишение свободы на срок до шести лет.

