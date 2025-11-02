Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Рейтинг регионов по уровню базовой медицинской помощи (2024)

РегионБалл
Топ–10
Ямало-Hенецкий АО8,4
Чувашская Республика8,3
Белгородская область8,2
Магаданская область7,5
Санкт-Петербург7,4
Кировская область7,4
Воронежская область6,9
Москва6,9
Республика Северная Осетия-Алания6,8
Республика Коми6,7
Антитоп–10
Псковская область2,5
Новгородская область2,4
Чеченская Республика2,0
Ростовская область2,0
Кемеровская область1,9
Курганская область1,8
город Севастополь1,8
Челябинская область1,7
Свердловская область1,4
Калужская область1,4

Источник: исследование «Если быть точным».

