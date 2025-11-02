Общество 02.11.2025, 11:00 Рейтинг регионов по уровню базовой медицинской помощи (2024) РегионБаллТоп–10Ямало-Hенецкий АО8,4Чувашская Республика8,3Белгородская область8,2Магаданская область7,5Санкт-Петербург7,4Кировская область7,4Воронежская область6,9Москва6,9Республика Северная Осетия-Алания6,8Республика Коми6,7Антитоп–10Псковская область2,5Новгородская область2,4Чеченская Республика2,0Ростовская область2,0Кемеровская область1,9Курганская область1,8город Севастополь1,8Челябинская область1,7Свердловская область1,4Калужская область1,4 Источник: исследование «Если быть точным».