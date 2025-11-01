Мэрия Волгограда ищет квартиры для переселения в новостройках за 368 млн рублей

Департамент по жилищным и социальным вопросам Волгограда объявил 16 тендеров на 367,9 млн руб. Конкурсы касаются приобретения квартир в новостройках для переселения граждан из аварийного жилья.

Заказчику требуется агент по недвижимости, который купит у застройщиков десятки квартир с площадью от 29 кв. м и больше: преимущественно нужны двухкомнатные квартиры с площадью не менее 40 кв. м. Цена за 1 кв. м 87,5 тыс. руб., указано в обосновании начальной максимальной цены контрактов.

Передать квартиры заказчику исполнитель должен до конца года. Пока продолжает действовать прием заявок на участие в закупках — до 11 и 12 ноября.

Нина Шевченко